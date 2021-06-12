В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Мега»

В Новосибирске, днем 12 мая, эвакуировали торговый центр «Мега». Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске, днем 12 мая, эвакуировали торговый центр «Мега». Об этом сообщили очевидцы произошедшего в соцсетях.
— Персонал и посетителей попросили покинуть здание, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где было опубликовано видео эвакуации.
Напомним, в этом торговом центре эвакуация уже проводилась несколько дней назад, 10 июня. Тогда причиной произошедшего стали технические неполадки и посетителям вскоре позволили вернуться в здание.
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