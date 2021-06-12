В Новосибирске, днем 12 мая, эвакуировали торговый центр «Мега». Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, днем 12 мая, эвакуировали торговый центр «Мега». Об этом сообщили очевидцы произошедшего в соцсетях.

— Персонал и посетителей попросили покинуть здание, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где было опубликовано видео эвакуации.

Напомним, в этом торговом центре эвакуация уже проводилась несколько дней назад, 10 июня. Тогда причиной произошедшего стали технические неполадки и посетителям вскоре позволили вернуться в здание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске эвакуировали торговый центр «МЕГА»: рассказываем, из-за чего

Посетителей и персонал попросили выйти на улицу (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.