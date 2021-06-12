В Новосибирске троллейбус столкнулся с грузовиком с бетонными плитами: они выпали на дорогу

В Новосибирске, утром 12 июня, произошло ДТП с троллейбусом и грузовиком-панелевозом. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске, утром 12 июня, произошло ДТП с троллейбусом и грузовиком, перевозившим бетонные плиты. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.
— На площади Энергетиков столкнулись троллейбус №24 и панелевоз, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев. — Бетонный груз оказался на проезжей части и разбился. По счастливой случайности — никто не пострадал.
На снимках с места ДТП видно, что бетонные панели, слетевшие с грузовика, действительно разбились на несколько кусков. В комментариях под постом многих сибиряков это заставило усомниться в прочности таких стройматериалов:
— Что же это за панели такие, если сразу рассыпались.
— Скорее всего, крепление недостаточно надежное было.
— Хорошо хоть, то ни на другие машины упали, — пишут люди.
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