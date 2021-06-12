В Новосибирской области иномарка съехала в кювет и опрокинулась: погиб пассажир

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирской области в субботу, 12 июня, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

— В поселке Чаны водитель автомобиля «Хонда CRV» ехал по улице Ленина с запада на восток. Напротив дома№245 на улице Ленина он не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В ДТП погиб пассажир авто: мужчина, возрастом примерно 30-лет, его личность сейчас устанавливается. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.