В Новосибирской области иномарка съехала в кювет и опрокинулась: погиб пассажир

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Новосибирской области в субботу, 12 июня, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
— В поселке Чаны водитель автомобиля «Хонда CRV» ехал по улице Ленина с запада на восток. Напротив дома№245 на улице Ленина он не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
В ДТП погиб пассажир авто: мужчина, возрастом примерно 30-лет, его личность сейчас устанавливается. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД.
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