Гвардейцы обеспечили покой и безопасность жителей многоквартирного дома

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

5 июня ночью экипаж ГБР ГВАРДИИ выпроводил из двора дома шумную компанию молодежи, которая мешала ночному отдыху.

9 июня работник ТСЖ сообщила о том, что подверглась во дворе дома нападению, предположительно, наркоманки. Задержать ее «гвардейцам», к сожалению, не удалось - нападавшая убежала сразу после того, как поняла, что на помощь вызвана группа быстрого реагирования.

10 июня очередное происшествие в доме заставило жильцов обратиться в Агентство. В 8-м подъезде пьяный сосед беспардонно вклинился в разговор двух других соседей по площадке, обсуждавших стоимость сломанного замка, и, услышав цену 2000 рублей, счел ее невероятно высокой. Свое мнение он выразил ненормативной лексикой и оскорблениями оппонентов. Жена одного из них, опасаясь, что ссора перерастет в драку, вызвала «гвардейцев». Акт о выезде, составленный экипажем ГБР ГВАРДИИ, стал подтверждением инцидента при подаче заявления в полицию. Таким образом, точку в споре о ценообразовании поставит компетентный орган.