Инвалидность до 1 октября устанавливается и продлевается заочно

Фото: Главное бюро МСЭ по Новосибирской области.

Временный порядок признания лица инвалидом как при первичном обращении, так и при продлении ранее установленной инвалидности полностью исключает личное участие гражданина. Экспертиза может проводиться в очном порядке только в случае обжалования решения бюро медико-социальной экспертизы в Главном бюро или Федеральном бюро.

Ранее установленная группа инвалидности (категория «ребенок-инвалид») продлевается автоматически на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. Такое правило действует для тех граждан, у кого срок переосвидетельствования наступает до 1 октября 2021 года включительно.

Врачи по МСЭ связываются с гражданином и сообщают ему о продлении инвалидности. Данные выгружаются в Федеральный реестр инвалидов. После получения этих сведений Пенсионный фонд автоматически продлевает выплату пенсии на срок, на который продлена инвалидность.

Если инвалидность оформляется впервые, гражданину необходимо обратиться в медицинскую организацию к своему лечащему врачу для оформления направления на МСЭ. Определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов. Для детей-инвалидов установление группы по достижении 18 лет также проходит без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы. В настоящее время действует постановление, согласно которому медицинские организации при оформлении первичных направлений в бюро МСЭ могут использовать данные обследований, сделанных в течение года до момента оформления направления на МСЭ.

За пять месяцев 2021 года (с января по май) врачи по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России провели 25 554 экспертизы взрослым, из них по временному порядку инвалидность продлена 15 809 гражданам. За этот период было освидетельствовано 2390 граждан до 18 лет, из них продлена категория «ребенок-инвалид» 1546 детям.

Получить консультацию по вопросам установления инвалидности можно по телефону горячей линии Главного бюро МСЭ по Новосибирской области (383) 319-87-68.

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