Видео пожара в двухэтажном доме на улице Обской появилось в соцсетях

В Новосибирске горел дом на улице Обской. Фото: Ольга Гисс

Видео пожара на улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска появилось в соцсетях. Там в ночь на 11 июня горел двухэтажный дом №94. Пламя охватило крышу здания. В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали происшествие.

— Сообщение на пульт дежурному поступило около двух часов ночи. Открытое горение спасатели ликвидировали через час, а к утру полностью ликвидировали пожар. Горел двухэтажный расселений дом, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Дом ранее был расселен. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Известно, что огонь повредил кровлю и второй этаж дома.Из людей никто не пострадал. Причину возгорания установят дознаватели.

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