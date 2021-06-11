В Новосибирске пенсионерка сбила 67-летнюю женщину

Женщину, которую сбила машина, отвезли в больницу с переломом голени. Фото: ГИБДД по НСО

В Кировском районе города пенсионерка сбила 67-летнюю женщину. Сибирячка переходила дорогу не по «зебре». Она получила серьезную травму ноги и была госпитализирована в больницу. Это произошло 10 июня у дома №14 на улице Вертковского. Подробности рассказали в ГИБДД по области.

— Женщина ехала на автомобиле Renault Sandero по улице Вертковская со стороны улицы Римского-Корсакова с левым поворотом во двор дома №14/1 улицы Вертковская. В результате происшествия 67-летняя женщина получила открытый перелом костей правой голени, — сообщили в ведомстве.

На месте работали полицейские. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.