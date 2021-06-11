Погода в Новосибирске на 11 июня 2021 года: в городе будет сильный ветер

Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 11 июня 2021 года будет солнечной и ветреной. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем температура воздуха составит +17...+19 градусов, а к вечеру похолодает до +7...+9 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 13 метров в секунду, — обещают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов. Уже к вечеру станет прохладнее, и температура опустится до +7...+10 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-751 миллиметр ртутного стоба.

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