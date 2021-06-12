Пункты вакцинации от коронавируса в Новосибирске 2021: полный список, адреса, время работы

В городе можно привиться разной вакциной.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ковид, увы, пока, пока и не думает отступать, а потому надежным способом защитить себя от болезни остается прививка. Пункты вакцинации от коронавируса в Новосибирске 2021 открыты во всех районах города, и корреспонденты КП-Новосибирск составили их полный список с адресами и временем работы.
Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске доступны три вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» (это препарат, разработанный центром вирусологии «Вектор»), «КовиВак».
Первый круглосуточный пункт вакции находится в Первомайском районе на базе травмпункта поликлинического отделения больницы № 19. А вот у всех остальных ограниченное время работы - вот их список и адреса:
МФЦ «САН-СИТИ»
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00
ТРК «ЭДЕМ»
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 17.00, выходные — воскресенье, понедельник
ТЦ «МЕГА»
Режим работы: по будням с 12.30 до 19.30, суббота, воскресенье — с 11.00 до 17.00, выходной — понедельник
ТК «РЕКА»
Режим работы: по будням с 11.00 до 17.00, суббота — с 10.00 до 15.00, выходной — воскресенье
ТЦ «АМСТЕРДАМ»
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 16.00
НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК
Режим работы: по будням с 10.00 до 17.00, в выходные — с 10.00 до 15.00.
МИКРОРАЙОН «ЧИСТАЯ СЛОБОДА»
Адрес: ул. Титова, 264 — опорный пункт полиции
Режим работы: с 29 мая по 13 июня ежедневно, кроме вторника и четверга, с 15.00 до 19.00.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА
Адрес: ул. Крылова, 15
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00
ТРЦ «СИБИРСКИЙ МОЛЛ»
Режим работы: ежедневно с 14.00 до 19.00 (3 этаж)
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