Под Новосибирском бездомный угрожал убийством врачам «Скорой помощи», которые пытались ему помочь

Врач пожаловалась, что пьяные пациенты нападают на них Фото: Александр БОЙКО

Инцидент произошел в поселке Коченево под Новосибирском.

- В обед нам поступил вызов в парк Победы, на месте мы обнаружили спящего на траве мужчину. От него сильно пахло алкоголем, и пришлось его разбудить — поднести нашатырь к носу. Пациент проснулся и начал материть нас, угрожать убийством. Он отказался от госпитализации, — рассказала КП-Новосисибирск сотрудница «Скорой помощи», попросившая об анонимности.

По словам врачей, местному дебоширу около 50 лет , он числится бездомным. И так ведет себя он не в первый раз.

— Мы хорошо его знаем, раньше попадал к нам почти каждый день. Как только выпьет — кидается на людей, и они вызывают нас. Приходилось его с вневедомственной охраной увозить. Полиция ничего с ним не делает, а женщинам страшно ездить на вызов, — продолжает врач.

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