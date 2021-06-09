Подростка, на которого упал мужчина с Бугринского моста в Новосибирске, выписали из больницы

На подростка с Бугринского моста упал мужчина. Фото: АСТ-54

Подростка, на которого упал мужчина с Бугринского моста, выписали из больницы. Врачи обследовали парня. Медики диагностировали у него ушиб плеча и спины. Об этом КП-Новосибирск рассказал брат пострадавшего Мохиржон Пайгамбаров.

— Все в порядке, он получил незначительную травму, — сообщил КП-Новосибирск Мохиржон.

Напомним, инцидент произошел 8 июня. С Бугринского моста на подростка упал 35-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Со слов автомобилистов, перед этим они видели на мосту похожего человека, который что-то фотографировал с переправы. Водители предположили, возможно, это он сорвался с моста. Сейчас в обстоятельствах случившего разбирается следственный комитет.

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