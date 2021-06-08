Друзей застреленного полицейским нарушителя обвинили в избиении новосибирца из-за замечания о парковке

Расследование уголовного дела возобновили. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Следственном комитете России рассказали, подробности об уголовном деле, фигурантами которого стали Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов — друзья застреленного новосибирским полицейским 19-летнего Векула Абдуллаева. Напомним, сейчас они арестованы за применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление полицейских. Под стражей они будут находиться два месяца.

— Как установлено, обвиняемые и еще одно лицо в ответ на замечание из-за неправильно припаркованного на газоне автомобиля избили мужчину. У пострадавшего потом диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и другие травмы. Кроме того, они требовали передать все имевшиеся у него деньги, — пояснили в Следственном комитете РФ. — В феврале 2021 года УМВД по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, однако из-за отсутствия подозреваемых, расследование было приостановлено.

А после того, как видеозапись задержания мужчин за применение насилия в отношении полицейских, попала на всеобщее обозрение, потерпевший мужчина опознал Руслана. Сейчас расследование дела возобновили, у Курбанова изъяли куртку, в которой он, предположительно, был одет, когда напал на мужчину. По ней проводится соответствующая экспертиза. Также назначена экспертиза по изъятой записи с камеры видеонаблюдения, на которую запечатлен сам конфликт и машина Руслана Курбанова.

В рамках расследования будет также дана правовая оценка действия оперативников, занимавшихся расследованием этого уголовного дела ранее.

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