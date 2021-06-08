В ковидном госпитале Новосибирска нет ни одного вакцинированного пациента. Фото: предоставлено правительством НСО.

Во вторник, 8 июня, стало известно, что в Новосибирской области выросло число госпитализированных в ковидные стационары. По информации регионального Минздрава, единственный способ избежать болезни — получить вакцину. Однако сибиряки пренебрегают этим. К примеру, в «Городской клинической больнице №11», куда поступают зараженные, нет ни одного, кто бы поставил прививку от COVID-19.

Так, пациент медучреждения, Кярам Усубян, который вот-вот выпишется, поблагодарил медперсонал за то, что спасли ему жизнь. Он провел в больнице больше месяца и поступил сюда с обширным поражением легких. Единственное о чем жалеет мужчина так это то, что не поставил прививку от коронавируса. Остальные пациенты, поступающие сюда, также не успели или не хотели вакцинироваться. Их объединяет теперь сожаление об этом.

— Вакцинация — это жизненная необходимость. Более эффективных методов борьбы с коронавирусом пока никто в мире не придумал. Поверьте человеку, который больше года работает в этих условиях и переболел коронавирусом. Кстати, хочу сказать, несмотря на это, первую вакцину уже поставил, потому что больше полугода прошло после болезни. К сожалению, тогда вакцинация была недоступна, — рассказал заведующий отделением реанимации Юрий Зайнутдинов.

Болеют не только пожилые. Инфекцию тяжело переносят и молодые спортсмены. Так, на больничной койке оказался Евгений, кандидат в мастера спорта по плаванью. Он поступил с большим поражением легких и высокой температурой, которую удалось сбить только в госпитале. Теперь он также сожалеет, что не привился от ковида.

По словам замминистра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой , сейчас увеличилось число тяжелых случаев, а также число госпитализаций в стационары. В основном сюда попадают те, у кого есть сопутствующие заболевания.

— В настоящее время мы отмечаем, что пациенты, которые попадают в стационар со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, никто не вакцинирован. Мы сегодня прошли по палатам, поговорили с людьми в приемном покое — никто из них даже не планировал привиться. Мы призываем записаться и пройти вакцинацию, — рассказала Елена Аксенова.

Известно, на сегодняшний день в Новосибирской области однократно привились 327 697 человек, в том числе 252 607 человек — двукратно. В регионе доступны около 100 пунктов вакцинации.

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