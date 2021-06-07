В Новосибирске «Лада» сбила 11-летнего мальчика на самокате

Сегодня, 7 мая, в Новосибирске в ДТП пострадал еще один ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Сегодня, 7 мая, в Новосибирске в ДТП пострадал еще один ребенок. Мальчика на самокате сбил водитель «ВАЗа» в Октябрьском районе.

— Примерно в шесть часов вечера 68-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» ехал по улице Островского со стороны улицы Войкова, в сторону улицы Красина. Около дома № 200 на улице Островского он сбил 11-летнего мальчика, выехавшего на самокате на проезжую часть, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Мальчика на самокате сбил водитель «ВАЗа» в Октябрьском районе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу. На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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