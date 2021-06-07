Новосибирского вора решили проучить фотографией

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

4 июня в 11.11 в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги из продовольственного магазина, расположенного в Ленинском районе Новосибирска, на улице Спортивной. Прибывшему на вызов экипажу группы быстрого реагирования директор торговой точки передал пойманного молодого человека. Несколькими минутами ранее тот без оплаты пытался вынести из магазина сумку, в которой лежали блок сигарет, бутылка водки, палка колбасы и другие продукты - всего на сумму 2000 рублей. Выяснилось, что кражи этот молодой человек совершает здесь не впервые.

Несмотря на это, директор разрешил отпустить рецидивиста, но при условии, что тот компенсирует ущерб, причиненный кражами, и даст согласие на использование своей фотографии для профилактики правонарушений в будущем.

Молодой человек вернул похищенные товары и еще 2000 рублей за ущерб, причиненный кражами, совершенными ранее. Перед тем как отпустить воришку, бойцы ГБР ГВАРДИИ провели с ним воспитательную беседу, а директор магазина сфотографировал его на телефон.