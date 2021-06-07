Пробки в Новосибирске на вечер 7 июня 2021 года: сложно проехать по улице Фабричная

Пробки в городе достигли 3 баллов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Пробки в Новосибирске на вечер 7 июня 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» они составляют 3 балла.
На правом берегу образовался затор на улице Фабричная. Большая пробка из машин собралась на улице Восход и длится до самого въезда на Октябрьский мост. Так же водителям придется долго стоять на улице Советская, начиная от остановки «Центр» и до пересечения с улицей Ленина.
На левом берегу автомобилистам будет сложно проехать с самого проезда Энергетиков и до площади Труда. На улице Бронный переезд так же образовался затор из машин. Небольшие пробки собрались на улице Петухова, Советское шоссе и Ватутина.
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