Появились фото с места обрушения здания под Новосибирском, где пострадали двое воров

Под Новосибирском произошло обрушение в кирпичном здании. Фото: ГУ МЧС по НСО

Появились фото с места обрушения кирпичного здания, где пострадали двое мужчин. Известно, что туда они пришли для того, чтобы из конструкций здания изъять металл, а потом продать. В какой-то момент обвалилось перекрытие здания. Инцидент произошел 3 июня в рабочем поселке Станционно-Ояшинский в Мошковском районе.

Одного из мужчин из-под завалов пришлось доставать спасателям. Его зажало обвалившимися конструкциями здания. Сибиряка с травмами госпитализировали в больницу.

Под завалами оказались двое мужчин. Фото: ГУ МЧС по НСО

Известно, что здание было заброшенным.

Пострадавшего под завалами мужчину госпитализировали. Фото: ГУ МЧС по НСО

Ранее КП-Новосибирск писала о похожем случае. Перекрытие обвалилось в двухэтажном заброшенно здании в Октябрьском районе Новосибирска. Там двое мужчин также пришли за металлом. Они успели покинуть здание и убежать.

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