Выборы возьмут на контроль, а фейкам объявили войну: чему учили общественников в Подмосковье?

Члены общественных палат со всех регионов страны обменялись опытом на проектном семинаре в Подмосковье. Фото: Роман Бубёнов.

С 1 по 3 июня на базе Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске прошел проектный семинар для членов общественных палат со всех регионов России. В нем приняли участие 89 человек. Делегатом от Новосибирской области стал председатель комиссии Общественной палаты региона по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубёнов. Он рассказал о работе съезда.

Одной из ключевых тем практикума, по словам Романа Бубёнова, стала борьба с фейками и провокациями, которые могут появляться накануне выборов в Госдуму. Предполагается, что после обучения общественники смогут оперативно реагировать на попытки дестабилизации избирательных процессов, а также научатся отражать информационные атаки на институты общественного наблюдения.

Эксперты Общественной палаты РФ выявили в течение 2020 года более 25 тысяч ложных новостей. Они были посвящены коронавирусу, общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, единому дню голосования, второй волне COVID-19.

Отдельное направление работы - соблюдение прозрачности выборов разных уровней в 2021 году.

Напомним, в феврале в Новосибирской области начал работу региональный общественный штаб по наблюдению за выборами-2021.

В рамках проектного семинара Роман Бубёнов принял участие в рабочей встрече членов общественных палат с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой. Ключевыми вопросами обсуждения стали работа общественных штабов, организационные вопросы назначения наблюдателей, а также порядок проведения голосования.