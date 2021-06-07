Появилось видео со стрелком, ранившим 21-летнего парня на рынке в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

В соцсети появилось видео с мужчиной, ранившим парня в Ленинском районе Новосибирска. Напомним, накануне вечером, 6 июня, неизвестный выстрелил в 21-летнего сибиряка на микро-рынке, после чего скрылся. Видеозапись с подозреваемым опубликовали в группе «АСТ-54».

— На записи с камеры домофона виден мужчина, который проходит через двор, затем в правой части экрана можно заметить дуло ружья, из которого предполагаемо производился выстрел, а чуть позже слышен звук и самого выстрела, — написал автор сообщения, появившегося в паблике.

Также на кадрах видно, как после выстрела к пострадавшему на помощь поспешили очевидцы.

Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Накануне, в 17:25, на территории микрорынка, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, неизвестный выстрелил из предмета, похожего на обрез охотничьего ружья, в сторону киоска, ранив гражданина, который находился рядом. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с ранением бедра, — сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия». Сейчас полицейские ищут злоумышленника.

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