Новосибирец украл телефон у продавца шаурмы: это попало на видео

У продавца шаурмы украли телефон. Фото: стоп-кадр
В Калининском районе Новосибирска у продавца шаурмы украли телефон. Преступление попало в объектив камеры видеослежения. На кадрах видно, как продавец отлучается, в это время в кафе заходит молодой человек. Немного постояв, он берет мобильник, который лежит на прилавке и быстро удаляется. Он был одет в спортивную куртку и джинсы. Лицо едва можно разглядеть, но владелец мобильника не теряет надежды его найти.
— Это произошло в ночь с 1 на 2 июня на улице Гребенщикова. Если вдруг кто-то узнает этого человека, буду благодарна за любую информацию. Телефон не настолько важен, важна информация, находящаяся в нем, — написал владелец мобильника в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск».
Автор объявления обещает вознаграждение за любую информацию.
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