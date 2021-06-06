Появилось видео, как под Новосибирском мужчина заперся в авто и устроил пожар на глазах у полицейских

Мужчина пострадал во время пожара.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось видео, как мужчина заперся в машине и устроил пожар на глазах у инспекторов ГИБДД в поселке Тулинский. Напомним, сибиряк был пассажиром в машине, которая попала в авврию. Авто управляла пьяная женщина без прав и устроила ДТП. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, прибывшие инспекторы ГИБДД вызвали эвакуатор, но мужчина не захотел выходить из легковушки и облил бензином салон.
Судя по кадрам, опубликованным в сети, когда в машине вспыхнул огонь, чудом не пострадал инспектор ДПС. Сам сибиряк сейчас находится в областной больнице. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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Сейчас он находится в областной больнице (подробнее).
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