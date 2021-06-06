Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске иномарка сбила девочку на велосипеде. ДТП произошло в Октябрьском районе на улице Никитина.

— 13-летняя девочка переезжала дорогу на велосипеде, как раз в том месте, где пешеходный переход не регулируется. Именно там ее сбил 31-летний водитель на машине «Тойота», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что девочку отвезли в больниц. Врачи диагностировали у нее перелом левой голени и ушиб левого локтя.

Напомним, что в субботу, 5 июня, в этом же районе водитель BMW сбил насмерть 12-летнего мальчика. Как стало известно позже, машина неслась на красный свет и не успела затормозить перед пешеходным переходом. Как в раз в это время ребенок переходил дорогу на велосипеде.

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