«Малышей под капельницами выносили»: очевидцы рассказали, как прошла эвакуация в новосибирской детской больнице

Очевидцы рассказали, как прошла эвакуация в новосибирской детской больнице. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 4 июня, в Новосибирске экстренно эвакуировали детскую больницу на Красном проспекте. На втором этаже здания загорелся светильник, и сработала пожарная сигнализация. К счастью, крупного пожара не произошло, но маленькие пациенты испугались. О том, как прошла эвакуация КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Эвакуировали всех быстро. Персонал сработал хорошо. Дети, конечно, все напугались. Но со временем все успокоились, — поделилась с КП-Новосибирск мама одного из пациентов, Юлия.

В распоряжении КП-Новосибирск также появилось видео с загоревшимся светильником. На кадрах видно, что лампа заискрила и вспыхнула. Сразу после этого сработала тревога, и пациентов начали выводить из больницы. Тех, кто не мог передвигаться самостоятельно, эвакуировали на носилках.

— У нас в гинекологическом отделении лежит девочка, которую утром прооперировали, вставать не могла. Когда началась эвакуация, она одна провела в палате 10-15 минут, сильно испугалась. Ее вынесли на носилках и оставили в коридоре около главного выхода. Малышей под капельницами выносили на носилках, перекладывали на каталки. После этого брали на руки и отдавали родителям на улицу. В основном все выбегали в майках и шортах. Врачи по возможности выносили покрывала, одеяла. А еще группировали малышей по 5-6 человек, накрывали, чтобы не замерзли, — рассказала изданию пациентка Софья Кузнецова.

Очевидцы отметили оперативную работу медперсонала: врачи действовали быстро и без паники. Когда на место прибыли пожарные, в здании наблюдалось задымление, горения не было. Последствия замыкания устранили, а пациентов вернули в палаты. После этого больница продолжила работу в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.

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