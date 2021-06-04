В Новосибирске кроссовер сбил парня и шестилетнюю девочку: их увезла «скорая»

Водитель кроссовера сбид двух пешеходов. Фото: ГИБДД по НСО.

В пятницу, 4 июня, в Первомайском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Там, на улице Первомайской, водитель кроссовера сбил двух человек. Подробности о происшествии рассказали в региональной ГИБДД.

— Авария случилась около пяти вечера. Водитель автомобиля CHERY T21 вблизи дома № 9 по улице Первомайская наехал на двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточнили в ведомстве.

Известно, в результате аварии пострадали 22-летний парень и 6-летняя девочка. Молодого человека доставили в больницу с предварительными диагнозами: сотрясение мозга и раны головы. У девочки же предварительно выявили ушибы правого плеча — ее также госпитализировали.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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