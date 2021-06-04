Следователи проверят органы опеки после скандала с многодетной матерью, у которой изъяли семерых детей под Новосибирском. Фото: предоставлено Татьяной Осадчей.

Следователи проводят проверку после публикации видео с детьми, живущими в ужасных условиях в деревне Долгово Тогучинского района. На кадрах, которые потрясли общественность, в доме царила жуткая антисанитария, а один из ребят пил воду с плиты и закусывал бычками. По словам родственников горе-матери, женщина давно вела аморальный образ жизни, позабыв о родительских обязанностях.

— Есть данные о том, что родственники неоднократно обращались в органы опеки, но никакой реакции не было. Уже установлено, что в настоящий момент пятеро детей находятся в специальных учреждениях, один живет у родственника, а совершеннолетний — помещен в психоневрологический интернат, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователи проведут все необходимые проверки, а также оценят действия органов опеки. После всех мероприятий будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее КП-Новосибирск писала, видеозапись проверили и в ГУ МВД по Новосибирской области. По данным полиции, кадры сняли еще в 2020 году. Сейчас же условия в доме не соответствуют тем, что попали на запись.

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