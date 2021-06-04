В Новосибирске будут судить 34-летнего мужчину, убившего по просьбе матери ее брата

Новосибирцу грозит пожизненное за то, что с друзьями убил своего дядю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве собственного дяди. Подробности этого дела рассказали в областной прокуратуре.

— По версии следователей, в июне 2004 года к мужчине с просьбой обратилась мать. Она попросила убить ее брата. За это женщина обещала заплатить 30 тысяч рублей. Новосибирец согласился. Он обратился к знакомым за помощью. Вместе они придумали план убийства, а потом вывезли дядю на берег реки Обь вблизи села Мочище. Там они его сначала напоили. После этого отвезли в лес к заранее приготовленной яме. Мужчину забили до смерти бейсбольной битой и охотничьим ружьем и сбросили, — уточнили в областной прокуратуре.

В 2005 году приговором Новосибирского областного суда мать обвиняемого и один из фигурантов были признаны виновными, а еще двое перед судом тогда не предстали. Они были в розыске.

Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд. Обвиняемый свою вину не признал. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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