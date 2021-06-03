«Технопром» пройдет в Берлине: губернатор Новосибирской области подписал соглашение с Россотрудничеством

Губернатор Новосибирской области подписал соглашение с Россотрудничеством. Фото: правительство НСО

Одна из площадок Международного форума «Технопром» будет работать в Германии — на базе Российского дома науки и культуры в Берлине. Основные направления сотрудничества Новосибирской области и Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству закреплены соглашением между Правительством региона и агентством 2 июня.

Подписи под документом поставили Губернатор Андрей Травников и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В основе соглашения — план совместных мероприятий на 2021-2022 годы.

— Для Новосибирской области это соглашение важно, мы не просто подписали документ, но сразу же проговорили план его реализации. Новосибирскую область само наличие транспортного хаба, географическое положение, статус «ворот Сибири» обязывает быть активным участником международного сотрудничества по разным направлениям: культура, образование, наука, экономика, — отметил губернатор.

Напомним, что делегация Новосибирской области, которую возглавляет губернатор Андрей Травников, начала работу на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

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