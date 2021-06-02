Эксперт оценил, насколько опасна высокая закредитованность россиян. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Долговая нагрузка россиян стабильно растет. Так, в начале 2021 года закредитованность населения составила 11,7 % и продолжила увеличиваться. Примечательно, что некоторые вынуждены отдавать за кредиты более 50% от своего заработка в условиях того, что доходы большинства упали на 3,5 %.

Кроме того, есть случаи, когда человек платит по кредитам 90% от своего дохода. При таком варианте речь идет о предельной долговой нагрузке — ПДН. И некоторые банки продолжают выдавать займы людям, которые и так с трудом справляются с обязательствами.

— Все же это единичные случаи. В среднем уровень ПДН по России — примерно 25%, он увеличился с начала 2021 более чем на процент. Есть регионы, где он превышает и 30%. При этом в ипотеке доля кредитов с ПДН свыше 80% составляет порядка 20%, а в сегменте потребительских кредитов — около 32%. Пугающее впечатление от таких цифр смягчает понимание того, что большая часть людей работает, не декларируя свои доходы, а потому запредельный уровень ПДН — это не вполне корректный показатель. Кроме того, платежи по ипотеке дисциплинированные, процент дефолтов по ним минимален, — цитирует издание News.ru эксперта Георгия Бовта.

При этом интерес к ипотечным кредитам простимулировали сами власти, предложив россиянам льготную ставку. В свою очередь это вызвало резкий рост цен на недвижимость. На сегодняшний день известно, россияне задолжали банкам 10 триллионов рублей по ипотечным кредитам, средний размер которых составляет 2,88 миллионов рублей. По итогам первого квартала 2021 года общая задолженность по кредитам физлиц составила около 21 трлн рублей.

— Центробанк давно предупреждает об угрозе кредитного «пузыря» (пугая ростом кредитования в 2021 году чуть ли не на 20% на фоне, как минимум, стагнации роста доходов населения) и говорит о надобности ограничить прежде всего рискованные кредиты. Однако пока банковское сообщество успешно сопротивлялось подобным попыткам. Впрочем, банки сами не заинтересованы в росте проблемных долгов, — добавил Бовт.

Эксперт убежден, ситуация с закредитованностью россиян — не критичная. В связи с чем, искусственно снижать долговую нагрузку не стоит. Однако банкам нужно учесть отдельные случаи.

— Так, следует обратить внимание на выдачу займов людям с повышенным ПДН, а также необходимо учесть монополизм и коррупцию на рынке строящегося жилья, — уверен Георгий Бовт.

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