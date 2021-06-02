ВТБ представит новую модель цифровой сделки на вторичном рынке недвижимости

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ВТБ уже более года реализует полностью дистанционные ипотечные сделки при приобретении недвижимости на первичном рынке, запустив такую возможность для клиентов в разгар пандемии. До конца 2021 года банк планирует расширить возможность проведения дистанционных сделок на все виды ипотечных продуктов. Важным шагом в направлении станет модель цифровой сделки по приобретению недвижимости на вторичном рынке.

Новый процесс пройдет полностью в дистанционном формате и будет реализован ВТБ через личный кабинет на платформе экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ). Ее специалист выезжает к клиенту и владельцу квартиры, выпускает для них электронные подписи. Затем риелтор сформирует договор купли-продажи и направит его покупателю и продавцу. Участники сделки подписывают документы на платформе «Метр квадратный», после чего пакет в цифровом виде направляется в Росреестр. После этого продавец получает деньги за сделку. На первом этапе онлайн-покупка квартиры на вторичном рынке будет возможна полностью за счет собственных средств клиентов.

Кроме того, в деловой программе ВТБ эксперты рынка поделятся опытом и обсудят будущее рынка недвижимости после отмены ипотеки с господдержкой, портрет ипотечного заемщика и его потребительские характеристики, сформированные во время пандемии. В рамках мероприятия обсудят дистанционные расчеты по сделкам, цифровые сервисы и возможности для организации эффективных продаж, а также поговорят о новых продуктовых решениях для партнеров и клиентов банка.