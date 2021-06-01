Новосибирская прокуратура возбудила 2 дела после того, как водители маршруток отказались везти инвалида без ног. Фото: стоп-кадр.
Новосибирская прокуратура завершила проверку случая с инвалидом без ног, которого отказались везти водители маршруток. Ранее об инциденте КП-Новосибирск рассказали горожане, ставшие свидетелями унизительной картины.
— Прокуроры Заельцовского района города и Новосибирского района проверили исполнение законодательства о пассажирских перевозках и соблюдения прав инвалидов. Выяснилось, в маршрутках № 17 и № 72, которые отказали в услуге мужчине без ног, вопреки законодательству не было специальных подъемных устройств для перевозки инвалидов, которые не могут передвигаться самостоятельно. В связи с чем, прокуроры потребовали руководителей транспортных предприятий устранить нарушения закона о социальной защите инвалидов. Кроме того, в отношении ответственных лиц возбудили 2 административных дела по статье 11.24 КоАП РФ «Организация транспортного обслуживания населения без создания условий доступности для инвалидов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Известно, в ведомстве проконтролируют, какие меры руководители примут после случившегося. Также в прокуратуре проверят исполнение всех назначенных требований.
Напомним, неприятный инцидент произошел в конце апреля на площади Калинина. Там водители маршруток отказались везти мужчину без ног: инвалид пытался доползти до них, но они демонстративно уезжали.
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