Члены профсоюза АО «РЭС» приняли участие в областном фестивале ГТО

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В этом году мероприятие было посвящено 90-летию комплекса ГТО.

Среди целей и задач фестиваля - укрепление здоровья трудящихся, пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивных традиций в трудовых коллективах, определение лучших профсоюзных коллективов по организации физкультурно-оздоровительной работы.

Спортивное событие собрало около 250 участников, в том числе порядка 20 работников системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - акционерного общества «Региональные электрические сети». Участие команды неравнодушных к спорту новосибирских энергетиков традиционно было организовано при поддержке первичной профсоюзной организации АО «РЭС».

Соревнования по программе многоборья ГТО включали в себя ряд испытаний, среди которых бег на 60 метров, подтягивание на высокой перекладине, подтягивание на низкой перекладине из виса лежа на спине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание), прыжок с места, наклон туловища вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на 2 и 3 километра.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

По результатам нескольких этапов особенно отличились представительницы прекрасной половины коллектива АО «РЭС» - две девушки сумели выполнить нормативы и получить золотые значки ГТО высшего достоинства, еще одна спортсменка-энергетик завоевала бронзу.

Параллельно с мероприятиями фестиваля ГТО на площадке проводилась спартакиада трудовых коллективов организаций Калининского района города Новосибирска, в рамках которой состоялся волейбольный турнир. Среди участников турнира была и титулованная волейбольная сборная АО «РЭС», которая традиционно продемонстрировала высокий уровень спортивного мастерства и волю к победе. Однако в этих состязаниях удача была на стороне соперников, досадное поражение в четвертьфинале не позволило команде занять призовые места. Но волейболисты-энергетики, как всегда, бились до последнего и показали прекрасный, зрелищный волейбол.

В целом фестиваль ГТО прошел отлично - красивый спортивный праздник был насыщен энергией и полон позитивных эмоций для всех участников. Ведь прошедший год, практически лишенный массовых спортивных событий в условиях пандемии, дал почувствовать всем поклонникам спорта и активного образа жизни, насколько радостным может быть не только накал соревновательных страстей, но и простое общение между коллегами и близкими по духу людьми.