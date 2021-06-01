В Новосибирске отменят транспортный налог для владельцев электромобилей

Автовладельцев электрокаров освободят от транспортного налога.
Фото: Василий Вахрин
Хорошая новость для владельцев электромобилей. В Новосибирской области для них отменят транспортный налог. Не навсегда. Льгота будет действовать пять лет. Об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
— Таким образом, мы хотим, чтобы автовладельцы все больше пользовались транспортом, который меньше вредит экологии региона, — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Анатолий Костылевский.
Бонус получат все автовладельцы электрокаров независимо от мощности двигателя. Льготу можно получить при предоставлении паспорта на машину, где указаны ее характеристики.
На данный момент в регионе зарегистрирован 501 электромобиль, сообщили в министерстве.
Правительство Новосибирской области одобрило идею. Теперь дело за депутатами. Проект закона будет направлен в Законодательное собрание.
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