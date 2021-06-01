Поиски популярного бармена со шрамом, пропавшего в Новосибирске, завершены

Коллеги Степана не верят, что он сбежал в отпуск. Фото: предоставлены родственниками пропавшего

Закончились поиски новосибирца Степана Вышкворока, который пропал три дня назад, вечером 28 мая. 36-летний бармен уехал от дома на автомобиле Honda Accord, принадлежавшем тестю. После этого Степан перестал выходить на связь, родные забили тревогу.

— Несколько лет назад погиб его друг, утонул во время сплава на Алтае. Но Степан к депрессии был не склонен, настораживаетло, что он пропал на машине. Он отзывчивый и добродушный, мог кого-то подвезти и стать жертвой грабежа, — рассказал КП-Новосибирск председатель Новосибирской ассоциации барменов Максим Щеголев.

Поиски шли несколько дней, но вот, наконец, они закончены:

— С ним все хорошо, Степан извинился, — рассказала жена пропавшего.

Бармен уехал от дома на улице Титова на чернойHonda Accord. Фото: предоставлено родственниками пропавшего

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