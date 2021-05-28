Дипломатам из Африки расскажут о Сибири

Государствам Африки предложат сибирскую сельхозпродукцию. Фото: Мария ЛЕНЦ

Регионы Сибири подготовили программу для дипломатов из стран Африки. Ее представят на Петербургском международном экономическом форуме.

Презентация для заморских гостей посвящена экспортным возможностям сибиряков. Причем свои ресурсы представят сразу десять регионов, которые готовят общую экспозицию.

- По нашим договоренностям, чрезвычайные и полномочные послы смогут почерпнуть информацию о возможностях и предложениях сибирских регионов, обсудить с ними свои потребности. А в дальнейшем можно будет планировать прямые встречи на уровне руководителей африканских государств и сибирских регионов, - рассказал КП-Новосибирск председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Участники сибирской делегации полагают, что будущим партнерам из Африки могут быть интересны, например, минеральные удобрения, пшеница и масла растительных культур, горнодобывающая техника.

Товары регионов представят дипломатам под единым брендом «Большая Сибирь». Презентация назначена на второй день форума, который пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня.