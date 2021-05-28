В Новосибирске реконструкция здания для театра Афанасьева идет по графику. Фото: предоставлено правительством НСО.

В Новосибирске продолжают ремонтировать здание старого кинотеатра на улице Максима Горького, 52. После реконструкции там появятся сцена и зрительный зал известного в городе театра Афанасьева. Известно, все работы идут по графику. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства в пятницу, 28 мая.

Ход работ на объекте проверил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Он напомнил, средства на ремонтные работы выделили из областного и федерального бюджетов. Федеральное финансирование регион получает по национальному проекту «Культура». В общей сложности на восстановление здания направили 530 миллионов рублей. Работы контролирует региональное министерство строительства.

— Здание бывшего кинотеатра «Пионер» — знаковое для нашего региона, первый кинотеатр в нем был открыт еще в 1910 году, поэтому сохранить его в ходе реконструкции — наша основная задача. Строители крайне аккуратно проводят работы — восстанавливают разрушившиеся стены и перегородки, укрепляют фундамент. Приходится адаптировать проектную документацию, чтобы не изменился внешний облик здания, при этом были выполнены все современные требования безопасности. В ближайшее время нам предстоит совместно с мэрией Новосибирска решить несколько вопросов по подключению объекта к внешним сетям, чтобы сохранить темпы реконструкции, — сообщил министр строительства Иван Шмидт.

По словам директора подрядной организации ООО РСУ № 5 Михаила Голубева, реконструкция «Пионер» проходит в 2 этапа: к концу 2021 года здесь завершат свайные работы, укрепят фундамент и основания, возведут несущие и ограждающие конструкции, а также обустроят кровлю. После, до конца 2022 года, оборудуют перегородки, гидроизоляцию, входную группу, а также установят двери и технологическое оборудование. Кроме того, в здании установят витражи и сделают внутреннюю отделку.

Известно, после реконструкции в помещении оборудуют зрительский зал на 209 мест, вестибюль, гардероб и буфет. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2022 года.

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