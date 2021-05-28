Три юных жительницы Новосибирска успешно прошли предварительный онлайн-кастинг в ГИТИС

Екатерина Быкова. Фото предоставлено пресс-службой МТС.

На базе проекта работают конкурсы, мастер-классы и даже мастерская ГИТИС, где можно попасть на онлайн-прослушивание на актерский факультет. Тех, кто пройдет этап предварительного прослушивания, рекомендуют для поступления в ГИТИС.

26 мая благотворительный проект «Поколение М» провел онлайн-прослушивание в ГИТИС для ребят Сибирского федерального округа: зарегистрировавшиеся участники подключались к мероприятию по Zoom. Итоги онлайн-кастинга подвели вчера, 27 мая - об этом сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

С 12.00 до 13.00 по новосибирскому времени педагог ГИТИСа Наталья Назарова онлайн консультировала ребят перед прослушиванием, давала им емкие и ценные советы, например, как выбирать репертуар:

- Выбор материала - это больше половины успеха. Материал должен идти человеку, он должен вам нравиться. Не слушайте вредные советы и не берите затасканные репертуары, которые уже надоели. Берите то, что не было зачитано.

Наталья Назарова. Фото предоставлено пресс-службой МТС.

Наталья также поблагодарила организаторов за возможность участия в прослушивании молодежи из регионов, которую в ГИТИСе всегда очень ждут.

Само прослушивание шло с 14 часов и до поздней ночи. Всего в онлайн-кастинге свои умения и таланты показали около 100 участников из 22 городов и поселков Сибири. Среди них было 11 ребят из Новосибирска, двое из Кольцово, один из Бердска, трое из Искитима, Тогучина и поселка Октябрьский.

Наталья Назарова на прослушивании отмечала достоинства и недостатки участников, советовала, на что в будущем им стоит обратить внимание, где и что подтянуть, чтобы стать уверенней.

В финалисты прослушивания вошли три абитуриентки из Новосибирска: Снежана Сергеева, Екатерина Быкова и Елена Золотухина.

Ученице вечерней школы №17 Екатерине Быковой по результатам прослушивания засчитали экстерном сразу два отборочных тура. В июне она поедет в Москву, чтобы очно пройти третий тур испытания.