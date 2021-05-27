В Новосибирской области приняли поправки в закон об охоте

Депутаты обсудили поправки. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

27 мая состоялась девятая сессия Законодательного собрания Новосибирской области. Одним из важных вопросов, которые там обсуждались, стали изменения в законе об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. К примеру, в связи со вступлением в силу с 1 августа поправок в федеральные законы «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» вносятся изменения в порядок распределения разрешений на добычу лося и косули на территории общедоступных охотничьих угодий: 20% – путем случайной выборки, 80% – между теми, кто принимал участие в биотехнических мероприятиях. Причем в последнем случае разрешения выдаются на вид охотничьего ресурса, по которым осуществлялись биотехнические мероприятия, и на той территории, где они проводились.

- Предлагаемый законопроект не только приводит региональные нормы в соответствие с федеральными, но и реализует те решения, которые рассматривала рабочая группа,- подчеркнул депутат Николай Мочалин.

Согласны с ним и коллеги:

- Во главе угла должно стоять сохранение животного мира в Новосибирской области, акцентировал депутат Александр Козлов. - Считаю, в законе обязательно надо прописать запрет охотиться на снегоходах, – высказал точку зрения парламентарий. – А материальную базу для людей, которые охраняют природу, надо усилить. Снегоходы, рации – все это у них должно быть.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив назвал закон принципиальным по многим позициям.

- Наша основная задача была в том, чтобы установить понятные людям правила игры, – уточнил Андрей Шимкив. – Закон меняет принцип распределения путевок. Конечно, он не решает всех проблем. Почему в частных хозяйствах по результатам учетов животных оказывается на порядок больше, чем на общедоступных угодьях? У министра сельского хозяйства есть уже данные, что, когда министерство стало контролировать подсчет животных на частных охотугодиях, их оказалось значительно меньше. Важно, чтобы и министерства, и курирующий вице-губернатор на это смотрели и принимали решения. Я уверен, что деятельность рабочей группы в Заксобрании по охоте и сохранению охотничьих ресурсов будет продолжена. Очень много вопросов ещё остается, и до второго чтения, думаю, дельные предложения еще поступят.