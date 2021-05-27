«Давит морально и кусается»: новосибирцы пристраивают пса, которого шесть раз возвращали в приют

Пес ищет надежного хозяина. Фото: группа «Кот в дом»

Волонтеры ищут хозяина метису китайской хохлатой Арману. За два года пса шесть раз возвращали в приют. Дело в том, что Арман очень преданное животное: он выбирает в доме объект для охраны, например, комнату, игрушку, или человека и отчаянно его стережет.

— Армаша кусается, но больше давит морально. Его брали шесть разных людей и — возвращали. Этот пес поступил к нам в начале мая 2019 года, — рассказали волонтеры в своей группе «Кот в дом».

Из очередного дома Арман вернулся весь в колтунах, поэтому ему нужен грумер, а еще корм.

Волонтеры признаются, что будут рады любой посильной помощи. А может быть кто-то наконец-то станет для Армана надежной семьей.

Телефон для связи 8 953 769 67 47.

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