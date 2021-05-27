Новосибирцам показали, как будет выглядеть четвертый мост через реку Обь

Четвертый мост будет платным. Фото: стоп-кадр

Новосибирцам показали обновленную версию того, как будет выглядеть четвертый мост через реку Обь. Презентация прошла 26 мая на сессии депутатов в Горсовете.

Так выглядит развязка на левом берегу. Фото: стоп-кадр

Четвертый мост станет первой платной переправой в регионе. Он будет представлять собой шестиполосную автомобильную дорогу с многоуровневыми развязками. Это позволит сократить количество светофоров, а значит ускорит движение по дороге.

А так будет выглядеть на правом берегу. Фото: стоп-кадр

Переправа соединит улицу Ипподромскую с площадью Труда. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Новая дорога снизит загруженность существующих мостов на 20% и сократить время проезда с одного берега на другой на 30%.

Четвертый мост позволит разгрузить движение на других переправах. Фото: стоп-кадр

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