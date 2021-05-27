«Она корчилась от боли»: в новосибирском метро упала девушка

На станции метро упала девушка.
Фото: Михаил ДОКУКИН
В четверг, 27 мая, на станции метро «Студенческая» девушка упала на лестнице и не могла подняться. Рядом с ней находились полицейские. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.
— Она запнулась на ступеньке. Девушка корчилась от боли. Возможно, сломала ногу, — рассказал КП-Новосибирск читатель.
Очевидцы предположили, что сибирячка могла поскользнуться, так как лестницы были влажные.
Главный врач новосибирской «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова рассказала КП-Новосибирск, что такой вызов им не поступал.
— В сутки нам поступает примерно полторы тысячи вызовов, около 200 — это травмы, когда люди падают и и получают повреждения, — отметила врач.
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