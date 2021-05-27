Поиски 8-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки в Новосибирске, завершены

8-летнего мальчика, пропавшего во время прогули, нашли. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Калининском районе Новосибирска нашли 8-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки.

— Ребенок сам вернулся домой, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт». — Информация о поиске была разослана в родительские чаты, ему кто-то сообщил, что его ищут.

Как рассказали КП-Новосибирск, мальчик сейчас находится у соседей, ждет, когда из полиции приедут родители. Со слов ребенка, он якобы заигрался на улице с друзьями.

Сейчас в этой истории разбираются полицейские.

Напомним, мальчик гулял на улице, потом был в гостях, там он забыл телефон, но когда уходил, ребенок сказал, что идет в сторону дома, прошло больше трех часов, дома он не появился, родители заволновались, ранее ребенок не пропадал.

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