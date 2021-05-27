Новосибирские врачи три часа боролись за жизнь подростка, пострадавшего в ДТП на Колыванской трассе

Подросток едва не погиб в страшной аварии под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО

В новосибирском НИИТО прооперировали 16-летнего подростка, пострадавшего в ДТП на Колыванской трассе. Врачи рассказали о его состоянии.

— Он поступил к нам 26 мая для оказания экстренной медицинской помощи. Подросток получил позвоночно-спинномозговую травму на шейном уровне, многочисленные переломы, ушибы и ссадины. Операция продолжалась три часа, — рассказали КП-Новосибирск в НИИТО.

Сейчас подросток в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, страшная авария произошла на Колыванской трассе в ночь с 25 на 26 мая. Там столкнулись «Жигули» и «Тойота». Погибла пожилая пассажирка иномарки. Еще семь человек из обеих машин пострадали.

Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины столкновения. Проводится доследственная проверка.

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