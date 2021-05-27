«Рука надулась, как шарик»: сибирячка попала в травмпункт после сдачи крови в платной лаборатории

Сибирячка попала в травмпункт после сдачи крови в платной лаборатории. Фото: Revizor.nsk.

Забор крови обернулся проблемой для жительницы Новосибирска. После того, как у женщины взяли анализы в платной лаборатории на проспекте Карла Маркса, ей пришлось обращаться в травмпункт. Об инциденте, который произошел 24 мая, сибирячка рассказала в соцсети.

— Когда я пришла в лабораторию, предупредила медсестер, что если они не попадут в вену, она спрячется. Они специально позвали опытную сотрудницу. Однако у нее несколько раз не получилось попасть в вену: у меня две руки истыканы на локтевых сгибах. Потом все-таки взяла кровь на запястье, но когда вытаскивала иглу, повредила мне вену изнутри. Было больно в этот момент! Мне наложили на прокол повязку, которую я сняла через время — после этого венку в месте повреждения порвало! У меня начался сильный отек — рука надулась как шарик. Конечно, я испугалась и поехала в травмпункт. Там меня осмотрели сосудистые хирурги, сделали УЗИ: слава богу, у меня нет тромбоза в руке и проблем со свертываемости крови тоже нет. Мне прописали лечение — фотографировала руку я уже после ночи с бинтом и гепариновой мазью! Теперь из-за случившегося мне придется лечить руку и делать через несколько дней повторное УЗИ. А еще нужно обращаться к неврологу — у меня теперь немеют пальцы и запястье болит! — написала женщина в группе Revizor.nsk.

По словам сибирячки, на следующий день после инцидента она вернулась в лабораторию в надежде, что перед ней извинятся. Однако, как утверждает женщина, медсестра, повредившая ей руку, лишь нахамила в ответ.

— У медсестры хватило наглости мне заявить, что я сама виновата. Якобы так произошло из-за того, что я бинт носила дольше, чем она сказала, — добавила женщина.

Судя по фотографиям к посту, за анализы горожанка заплатила около 3-х тысяч рублей.

Мнения комментаторов разделились: некоторые уверены — у женщины проблемы с венами, и медсестра не виновата. Остальные ужаснулись увиденным, заявив, что не станут обращаться в эту лабораторию. Нашлись и те, кто отметил, сибирячка не первая пострадавшая от рук этой медсестры.

— Об этой медсестре много негативных отзывов! Она не вас первую калечит, и до сих пор работает! Непонятно только, куда смотрит начальство, — возмутились подписчики паблика.

Женщина заявила, что уже написала претензию руководству лаборатории с требованием разобраться в ситуации и призвать сотрудницу к ответу.

Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировала юрист Марина Пьянкова. По словам эксперта, женщина вправе требовать возмещения вреда после такой услуги. Эксперт уточнила, сибирячка поступила грамотно, написав претензию. Если после этого ей не возместят ущерб, нужно обращаться в суд.

— Кроме того, можно написать жалобу в Роспотребнадзор. Там выдадут исполнителю предписание об устранении нарушений, а также привлекут виновных к административной ответственности. Отмечу, в любом случае, если исполнитель не удовлетворил претензию потребителя, предъявленную до обращения в суд, с него взыскивается штраф в размере 50% от назначенной судом суммы, согласно пункту 6, статьи 13 Закона «О защите прав потребителей», — добавила юрист.

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