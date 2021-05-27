Новосибирск готовится к первому турниру по греко-римской борьбе в память о подвиге Героя СССР Петра Барбашова

Фото: Константин Круглянский.

В Новосибирске в спорткомплексе «Маяк» на ул. Фабричная, 17/4 пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова. В нем примут участие атлеты в возрасте 18 лет и старше. Ожидается приезд 32 команд из разных уголков России. Девиз состязаний: «Бросок в вечность - это связь времен и святость имен».

Соревнования посвящены памяти уроженца Новосибирской области Петра Барбашова и подвигу, который он совершил 79 лет назад на полях сражений Великой Отечественной войны.

Инициаторами турнира выступили заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе Андрей Черепахин и ассоциация поддержки и развития физической культуры и спорта «Союз Ветеранов Спорта». Почетными гостями состязаний станут руководители Новосибирской области и Северной Осетии, известные и титулованные борцы классического стиля, добывавшие золото на чемпионатах страны, Европы, мира и Олимпийских играх. В составе делегации Северной Осетии в Новосибирск приедут представители администрации Беслана.

СПРАВКА «КП»

Петр Барбашов родился в 1919 году в поселке Большой Сюган Меньшиковского сельсовета (ныне Венгеровского района Новосибирской области) в крестьянской семье. Окончил 6 классов, вступил в ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи). Работал в местном колхозе, некоторое время был заведующим библиотекой.

В 1939 году Петр Барбашов был призван в ряды Красной Армии. Когда началась война, служил в пограничной части в Иркутске, а потом написал заявление с просьбой об отправке на фронт. Осенью 1942 года младший сержант Барбашов попал под Орджоникидзе, где велись ожесточенные бои с фашистами.

9 ноября 1942 года у селения Гизель шло сражение, однако продвижению советских войск мешали дзоты противника. Командир полка приказал захватить укрепления силами танкового десанта. Выполняя приказ, Петр Барбашов закрыл своим телом амбразуру дзота! Это дало возможность подразделению выполнить свою боевую задачу - враг был отброшен на 30 километров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года Барбашову Петру Парфеновичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

КОНКРЕТНО

Программа состязаний.

5 июня:

11.00 - начало соревнований; предварительные поединки в весовых категориях: до 55, до 60, до 63, до 67, до 72, до 77, до 82, до 87, до 97 и до 130 килограммов.

18:00 - торжественная церемония открытия.

6 июня:

11.00 - начало соревнований; продолжение предварительных поединков, схватки за третьи и первые места, награждение победителей и призеров.

Вход свободный.