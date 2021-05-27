«Подслушано»: KION покажет премьеру детективного триллера о социальных сетях

Фото: компания «МТС».

Зритель сам решает, как и сколько смотреть - если есть время, можно выбрать формат полного метра, или же смотреть небольшие эпизоды по 10-15 минут в формате сторис, разделенные по смыслу.

В центре детективного триллера - история про современных подростков, которые отказываются принять ложь взрослых и хотят получить ответы на свои вопросы благодаря социальным сетям.

Главные герои «Подслушано» - подростки, ученики средней школы. Пятеро друзей - Юра, Джулс, Лика, Крест и Костя - замечают, что их одноклассники, казалось бы, не связанные друг с другом, стабильно пропадают. Учителя объясняют это внезапным решением их родителей о переезде в другой город. Взрослые тоже не обращают на это внимания, предполагая, что ребенок просто тяжело заболел и находится в больнице. Но героям эти объяснения не кажутся правдоподобными. Пятеро друзей решают инициировать собственное расследование с помощью социальных сетей и паблика «Подслушано».

Большая часть событий развернется в социальных сетях, которые не только соединяют давно потерянных однокашников, но и таят в себе ряд опасностей и угроз, раскрытию которых создатели уделят немало экранного времени.

Режиссер-постановщик и автор сценария - Илья Куликов («Мылодрама, «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения»). Сериал «Подслушано» - совместный проект «МТС Медиа» и компании Legio Felix. В ролях: Александр Новиков, Валентина Ляпина, Никита Патуев, Кристина Корбут, Егор Абрамов, Денис Васильев, Екатерина Симаходская. Продюсеры – Игорь Мишин, Алексей Тутаринов, Аня Мирохина.

Илья Куликов, режиссер-постановщик и автор сценария: «Подслушано» - о двух мирах, которые разделены невидимой стеной. Это мир детей и мир взрослых, и как это часто встречается и в реальной жизни, взрослые не слышат детей, а дети не хотят услышать взрослых. Им приходится создавать свои миры и решать свои проблемы самим или с помощью друзей.

Социальные сети - примета нашего времени и большой источник пользы, но при этом это такой же большой источник угрозы. К нему нужно быть внимательным и помнить, что это неизвестная цифровая маска, за которой каждый может стать кем угодно и, если тебе кажется, что это друг, это еще не значит, что это так. Об этом современном цифровом мире, в котором доминируют скрытые профили, сети и тайные группировки, мы и хотим поговорить».

Трейлер проекта на: https://www.youtube.com/watch?v=nJuAjkW6bKo&

Кадры из сериала и постер: https://disk.yandex.ru/d/rvaxZmoSAB5Oiw

Киносторис «Подслушано» выйдет эксклюзивно на онлайн-кинотеатре KION.