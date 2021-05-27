Пробки в Новосибирске на вечер 27 мая 2021 года: не проехать на улице Большевистская

Пробки достигли 5 баллов. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Пробки в Новосибирске на вечер 27 мая 2021 года достигли 5 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».

На правом берегу затор начал образовываться от остановки «Речпорт» на улице Фабричная и длится до остановки «Метро Речной вокзал». Автомобилистам сложно съехать с улицы Ипподромская на площадь инженера Будагова. Пробки начинают сковывать улицы Орджоникидзе, проспект Димитрова, Советскую.

Чтобы уехать на левый берег водителям придется долго стоять на проезде Энергетиков на Димитровском мосту. Пробка тянется до площади Труда и поворачивает на улицу Станционная. Так же заторы образовались на улице Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и на Тещином языке.

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