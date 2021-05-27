Сибирячка залезла на чужую дачу и украла старый телевизор

Полицейские поймали сибирячку, укравшую с дачи телевизор. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Маслянинском районе 29-летняя женщина украла телевизор с чужой дачи. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей. Владелец домика обратился в полицию. Сибирячку оперативной нашли и задержали. В ведомстве рассказали подробности.

— Это произошло 25 мая. Женщину поймали, она рассказала, что в домик проникла через окно. Ранее сибирячка судима не была, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На женщину завели уголовное дело по статье «Кража». На время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде. Сибирячки грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до 6 лет.

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