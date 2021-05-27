Еще один пропавший человек найден живым!

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

25 мая в 23.28 в дежурную часть агентства позвонила жительница коттеджа по улице Обские Зори. Через забор на ее территорию пытался проникнуть неадекватный человек. Прибывшая на место группа ГБР обнаружила женщину с признаками психического расстройства, которая хотела переночевать и согреться в доме. Как этого требует регламент ГВАРДИИ, экипаж оперативного реагирования вызвал наряд полиции и передал нарушителя сотрудникам правоохранительных органов.

Выяснилось, что женщина покинула медицинское учреждение, где проходила лечение, и уже второй день находилась в розыске как без вести пропавшая.

Если вы заметили на улице неадекватного человека, сообщите об этом в полицию или сотрудникам охраны! Люди с расстройствами психики чаще всего уходят из дома и потом не могут вернуться обратно из-за проблем с памятью. Простое человеческое внимание поможет вернуть пропавшего домой, а в некоторых случаях даже спасти ему жизнь.