Энергетики приняли участие в окружном совещании по подготовке к ОЗП

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Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области - акционерное общество «Региональные электрические сети» - на совещании представлял исполняющий обязанности генерального директора компании Владимир Герасимов.

В ходе совещания были подведены итоги отопительного сезона 2020/21 года, определены задачи подготовки регионов Сибири к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Заместитель полпреда отметил, что в целом ОЗП 2020/21 года в регионах округа прошел в штатном режиме. Вместе с тем он поставил задачу обеспечить высокие показатели готовности регионов округа к предстоящему отопительному сезону, качественно подготовиться к грядущей зиме и получить паспорта готовности в установленные сроки.

Для обеспечения надежности электроснабжения АО «РЭС» ежегодно выполняет комплекс мероприятий в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ. По итогам завершившегося отопительного периода электроэнергетики Новосибирской области успешно выполнили задачи по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей региона.

А для поддержания надежной работы электросетей при максимуме нагрузок и в предстоящем отопительном сезоне во всех филиалах АО «РЭС» уже начата масштабная подготовительная работа.

Подробнее - на сайте полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе.