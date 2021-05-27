В Новосибирске от коронавируса умер 90-летний пенсионер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 27 мая, стало известно, что за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 4 жителя Новосибирской области. Подробности об умерших опубликовал областной оперштаб.

— Скончались еще четыре пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Среди них — мужчины в возрасте 57 лет, 73 года, 82 года, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1862 человека, — говорится в официальном сообщении.

Известно, на сегодняшний день в реанимации находятся 57 пациентов. Из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации оперштаба, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 69 сибиряков. Таким образом, с начала пандемии болезнь выявили уже у 43 036 человек, среди них -2681 ребенок. Известно также, что с начала вспышки побороть коронавирус смогли 39 002 жителя Новосибирской области.

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